Zehnjähriger zu verkaufenJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 74: Zehnjähriger zu verkaufen
44 Min.Folge vom 15.09.2025Ab 12
Als ein zehnjähriger Junge online zum Verkauf angeboten wird und spurlos verschwindet, setzen die Beamten alle Hebel in Bewegung. - Als sich ein obdachloses Mädchen mit Vorwürfen von Diebstahl und Körperverletzung konfrontiert sieht, kommen die Polizisten einem Komplott auf die Spur. - Eine Frau wird zuhause von einem Eindringling bedroht, der seinen Schmuck zurückfordert!
Weitere Folgen in Staffel 13
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick