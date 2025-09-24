Zum Inhalt springenBarrierefrei
Eine Fahrzeughalterin wurde Zeugin, wie ihr Nachbar mit einer schreienden Frau und quietschenden Reifen in ihrem Auto abgerauscht ist. Was hat der Mann vor? - Eine Frau meldet ihren obdachlosen Bruder vermisst. Dieser campiert hinter der Wache, da er angeblich überfallen wurde. Die Beamten ermitteln den wahren Grund. - Eine Mutter sucht ihren Sohn bei der Schulturnhalle. Zu genau dieser kommen die Beamten wegen eines mysteriösen Notrufs ...

