Grabschändung mit Todesdrohung an Familie
Auf Streife
Folge 92: Grabschändung mit Todesdrohung an Familie
45 Min.Ab 12
Während ein Mann eine blutige Drohnachricht am Grab seiner Frau entdeckt, wird seine Tochter im Wald entführt. Wer steckt hinter den gemeinen Taten? - Ein Betäubungsgasanschlag legt die Wache lahm und zieht auch die Beamten in Mitleidenschaft. Was haben die Täter vor? - Ein Angler wird als vermisst gemeldet, doch dessen Exfreundin bezeugt, dass es ihm gut geht. Sagt sie die Wahrheit oder hat sie etwas zu verheimlichen?
