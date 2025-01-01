Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der vermeintliche Schmuckbetrug

SAT.1Staffel 2Folge 130
Folge 130: Der vermeintliche Schmuckbetrug

46 Min.Ab 12

Aus Mitleid kauft eine 58-Jährige ein goldenes Armband von einer jungen Mutter mit Kind auf dem Arm in einem Einkaufszentrum, die kurz darauf die Flucht ergreift. - Randale im Dessous-Shop: Zwei Damen liefern sich einen so heftigen Streit, dass die Beamten anrücken müssen. - Ein 15-Jähriger wird zum wiederholten Mal das Mobbing-Opfer der Nachbarsjungen - das glaubt zumindest die Mutter und konfrontiert ihre Nachbarn.

SAT.1
