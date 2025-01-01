Auf Streife
Folge 131: Das Bier-Moped
45 Min.Ab 12
Ein alkoholisierter Mopedfahrer nutzt sein Fahrzeug als Bier-Transporter. Dass das schief geht, war voraussehbar und prompt fährt ein Radfahrer in die Scherben. - Eine Passantin meldet der Polizei, dass eine verstörte Frau auf dem Vordach eines Mehrfamilienhauses sitzt. Will sie etwa springen? - Ein Obdachloser wird unfreiwillig von zwei Jugendlichen zum Weihnachtsmann erklärt und schikaniert. Da teilt er nun nicht nur die Geschenke aus ...
