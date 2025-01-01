Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Wer ist hier der Böse

SAT.1Staffel 2Folge 150
Wer ist hier der Böse

Auf Streife

Folge 150: Wer ist hier der Böse

44 Min.Ab 12

Eine 25-Jährige alarmiert die Polizei, weil ihr in Trennung lebender Ehemann die gemeinsame Tochter vorenthält. Zudem droht er damit, der Kleinen etwas anzutun. Als die Polizisten ihn aufsuchen, wendet sich das Blatt. - In einer Schule müssen die Polizisten eine randalierende Schülerin davon abhalten, auf ihre Mitschülerin und eine Referendarin loszugehen. - Eine Joggerin hört in einem Waldstück laute Schreie und verständigt die Polizei.

