S-Bahn surfen

SAT.1Staffel 2Folge 151
Folge 151: S-Bahn surfen

46 Min.Ab 12

Eine Passantin beobachtet, wie drei Jugendliche auf S-Bahn-Gleisen herumlaufen. Was treibt die Jungs auf die gefährlichen Gleise? - Aus dem Nachbarshaus tönen laute Schreie. Ein besorgter Anwohner vermutet einen Fall von häuslicher Gewalt und alarmiert die Polizei. - Eine Rentnerin entdeckt aus ihrem Haus heraus einen leblosen Körper in ihrem Teich. - Die Polizisten folgen dem Notruf einer besorgten Mutter. Sie vermisst ihre minderjährige Tochter ...

SAT.1
