Auf Streife

Asylbewerber droht mit Selbstmord

SAT.1Staffel 2Folge 19
Asylbewerber droht mit Selbstmord

Auf Streife

Folge 19: Asylbewerber droht mit Selbstmord

45 Min.Ab 12

Die Beamten eilen einer Autofahrerin zu Hilfe, der etwas in die Windschutzscheibe geknallt ist. Was ist passiert? War dies ein gezielter Anschlag? Großes Einfühlungsvermögen wird auch in den nächsten Fällen gefordert: Die Polizei muss einen potenziellen Selbstmörder von seiner Tat abhalten und einer verwirrten Frau helfen, die sich an ein Auto klammert und außerdem ein Meerschweinchen an der Leine führt, das sie für einen Hund hält.

