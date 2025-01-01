Erpresser fliegt aus fahrendem Auto und wird verletztJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 27: Erpresser fliegt aus fahrendem Auto und wird verletzt
45 Min.Ab 12
Die Polizei wird zu einem Autounfall mit Fahrerflucht gerufen. Das Unfallopfer behauptet, den Fahrer zu kennen und auch einen Streit mit ihm gehabt zu haben. Diese bösartige Attacke auf sich versteht er allerdings nicht. Was steckt wirklich hinter der Geschichte? Im nächsten Fall ruft eine besorgte Frau die Polizei, da ihre Nachbarin das komplette Treppenhaus verwüstet und Türschlösser mit Sekundenkleber zugeschmiert hat.
