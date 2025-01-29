Einbrecher grillen KiTa-KaninchenJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 37: Einbrecher grillen KiTa-Kaninchen
45 Min.Folge vom 29.01.2025Ab 12
Eine Kindergartenleiterin findet morgens zwei stadtbekannte Kiffer schlafend auf dem Spielplatz ihrer Einrichtung vor und ruft die Polizei, um die beiden Männer entfernen zu lassen. Kurz nachdem die Beamten eintreffen, stellt sich aber heraus, dass die beiden Männer nicht nur auf dem Gelände geschlafen haben. Als nächstes werden die Polizisten zu einem Verkehrsunfall gerufen, wo ein Ehemann um Kind und Frau bangt.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick