Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Die eingesperrte Mieterin

SAT.1Staffel 2Folge 60
Die eingesperrte Mieterin

Die eingesperrte MieterinJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 60: Die eingesperrte Mieterin

45 Min.Ab 12

Eine Frau wird von ihrem Vermieter in ihrer Wohnung festgehalten. Angeblich schuldet sie ihm noch die Miete. Als es den Polizisten gelingt, sie aus ihrer Wohnung zu befreien, holt der verärgerte Hausbesitzer sein Luftgewehr und bedroht die Beamten damit. Wird der Mann schießen? Wenig später entdeckt eine Frau ein Auto, das von der Straße abgekommen ist. Als die Polizei eintrifft, findet sie ein blutiges Taschentuch und eine Hose samt Portemonnaie ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen