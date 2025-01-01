Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Das brennende Ölfass

SAT.1Staffel 2Folge 61
Das brennende Ölfass

Auf Streife

Folge 61: Das brennende Ölfass

45 Min.Ab 12

Eine Mutter hat Angst um ihre Tochter, die zusammengeschlagen wurde. Mit Mühe und Not können die Polizisten das Mädchen schließlich überreden, ihnen zu erzählen, was geschehen ist. Angeblich hat ihr Ex-Freund ihr das angetan. Finden die Beamten den Schläger? Im Anschluss werden die Polizisten auf ein Auto aufmerksam, in dem ein Junge am Steuer sitzt. Der Beifahrer, sein alkoholisierter Vater, verharmlost die Situation und behauptet, sein Sohn sei ein guter Fahrer ...

