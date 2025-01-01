Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Der kuriose Bettler

SAT.1Staffel 2Folge 62
Der kuriose Bettler

Der kuriose BettlerJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 62: Der kuriose Bettler

44 Min.Ab 12

Eine Frau ruft die Polizei, weil ihre kleine Tochter in der Zeit, in der sie einkaufen war, versehentlich einem Einbrecher Zutritt zur Wohnung ermöglicht hat. Dieser konnte dadurch ungehindert Handy und Schmuck entwenden. Während die Beamten den Tathergang rekonstruieren, wird ein paar Häuser weiter ebenfalls ein Einbrecher überwältigt. Ist es derselbe Täter? Danach müssen die Polizisten einen Falschparker abschleppen lassen, der auf dem Parkplatz eines Rollstuhlfahrers steht.

Weitere Folgen in Staffel 2

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen