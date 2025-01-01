Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Rache eines betrogenen Mannes

SAT.1Staffel 2Folge 77
44 Min.Ab 12

Ein Mann ruft die Polizei, weil er von seinem Nachbarn angegriffen wurde, nachdem er diesem zuvor gebeichtet hatte, eine Affäre mit seiner mittlerweile verstorbenen Ehefrau gehabt zu haben. Als die Beamten den Betrogenen zur Rede stellen wollen, will dieser sich das Leben nehmen. Kann der Mann zur Besinnung gebracht werden? Später ruft der Vater einer türkischstämmigen Schülerin die Polizei, weil seine Tochter von einer Klassenkameradin die Treppe hinunter gestoßen wurde ...

