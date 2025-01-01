Auf Streife
Folge 78: Ossi-Wessi-Streit eskaliert
45 Min.Ab 12
Die Polizisten werden in eine Kneipe gerufen, in der eine Schlägerei stattgefunden hat. Das Opfer, dem ein Zahn ausgeschlagen wurde, will den Täter nun anzeigen. In Anwesenheit der Beamten kommt es daraufhin erneut zu einer Rangelei. Können die Beamten die Situation entschärfen, bevor jemand ernsthaft verletzt wird? Danach werden die Polizisten von einer Siebenjährigen angehalten und um Hilfe gebeten. Sie erklärt, dass sie ihre streitenden Eltern nicht mehr länger erträgt.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick