Auf Streife

Ossi-Wessi-Streit eskaliert

Staffel 2Folge 78
Ossi-Wessi-Streit eskaliert

Auf Streife

Folge 78: Ossi-Wessi-Streit eskaliert

45 Min.

Die Polizisten werden in eine Kneipe gerufen, in der eine Schlägerei stattgefunden hat. Das Opfer, dem ein Zahn ausgeschlagen wurde, will den Täter nun anzeigen. In Anwesenheit der Beamten kommt es daraufhin erneut zu einer Rangelei. Können die Beamten die Situation entschärfen, bevor jemand ernsthaft verletzt wird? Danach werden die Polizisten von einer Siebenjährigen angehalten und um Hilfe gebeten. Sie erklärt, dass sie ihre streitenden Eltern nicht mehr länger erträgt.

