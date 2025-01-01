Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Aggressive Jugendliche gehen auf Schwangere los

SAT.1Staffel 2Folge 95
Aggressive Jugendliche gehen auf Schwangere los

Aggressive Jugendliche gehen auf Schwangere losJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 95: Aggressive Jugendliche gehen auf Schwangere los

46 Min.Ab 12

Zwei 18-Jährige haben versucht, einen Rentner auszurauben. Dieser setzt sich zur Wehr und kassiert daraufhin brutale Schläge. Als eine Schwangere sich einmischt, wird sie ebenfalls ein Gewaltopfer. - Nach einem Einbruch bei einer 65-Jährigen und ihrer Tochter hinterlässt der Einbrecher Blumen auf dem Küchentisch. - Ein Notruf von zwei Frauen erreicht die Beamten früh morgens: Angeblich werden sie von dem Türsteher einer Diskothek auf der Toilette gefangen gehalten.

Weitere Folgen in Staffel 2

