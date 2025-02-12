Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Betrunkener Einbrecher sitzt auf dem Klo

SAT.1Staffel 3Folge 120vom 12.02.2025
Betrunkener Einbrecher sitzt auf dem Klo

Betrunkener Einbrecher sitzt auf dem KloJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 120: Betrunkener Einbrecher sitzt auf dem Klo

44 Min.Folge vom 12.02.2025Ab 12

Eine verängstigte Mutter befindet sich mit ihrer Tochter in ihrem Haus - doch nicht allein! Ein Einbrecher scheint mit ihnen im Haus zu sein. - Auf ihrer Streife entdecken die Beamten zwei Brüder im Alter von acht und zehn Jahren an einem Zigarettenautomaten. Zeit für ein Gespräch mit den Eltern. - Ein Mann tobt in einer Confiserie. Was ist mit ihm nicht in Ordnung? - Ein Ehepaar wird durch Lärm aus der Nachbarwohnung wachgehalten. Was verbirgt sich hinter dem bohrenden Geräusch?

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen