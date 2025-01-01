Auf Streife
Folge 15: Der falsche Flirt
45 Min.Ab 12
Die Polizisten begleiten einen Mann zu einem Treffen mit seiner Verabredung. Diese hatte ihm nach einem Date Handy und Portemonnaie geklaut und wollte ihm jetzt wenigstens seinen Ausweis zurückgeben. Tatsächlich wartet die mutmaßliche Diebin am verabredeten Ort, doch den Beamten erzählt sie eine ganz andere Version der Geschichte. Danach müssen die Polizisten einer Frau helfen, die von der Ehefrau ihres Geliebten mit Einrichtungsgegenständen beworfen wird.
