Auf Streife

Mädchen soll beim Urinieren zuschauen

SAT.1Staffel 3Folge 152
Mädchen soll beim Urinieren zuschauen

Folge 152: Mädchen soll beim Urinieren zuschauen

44 Min.Ab 12

Ein kleines Mädchen wird auf einem Spielplatz von einem wildfremden Mann angesprochen. Treibt ein Pädophiler sein Unwesen? - Die Beamten werden zu einem Einbruch gerufen. Doch statt dem Täter finden die Beamten eine Kuh im Garten. - Nach einem Auffahrunfall gibt es Ungereimtheiten darüber wer am Steuer des unfallverursachenden Autos saß - Opa oder doch der Enkel? Die Beamten müssen mit Hilfe einer Überwachungskamera die Wahrheit herausfinden.

SAT.1
