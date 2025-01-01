Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Handydieb ruft Polizei

SAT.1Staffel 3Folge 156
Handydieb ruft Polizei

Handydieb ruft PolizeiJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 156: Handydieb ruft Polizei

44 Min.Ab 12

Die Beamten werden von einer jungen Frau zu einer versuchten Vergewaltigung gerufen. Doch mit dem Mädchen stimmt was nicht. - Eine Radfahrerin wird von einem anderen Radfahrer aufs Schlimmste zusammengeschlagen und nun fehlt vom Täter jede Spur. Werden die Beamten den Täter finden? - Ein kleiner Junge wird von einem älteren Herrn gewaltsam mitgezogen. Der Mann gibt sich als Opa des Kleinen aus, doch der Junge behauptet felsenfest das Gegenteil.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen