Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Pärchen bricht in Wohnung eines Verstorbenen ein

SAT.1Staffel 3Folge 157
Pärchen bricht in Wohnung eines Verstorbenen ein

Pärchen bricht in Wohnung eines Verstorbenen einJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 157: Pärchen bricht in Wohnung eines Verstorbenen ein

45 Min.Ab 12

Aus der Wohnung eines Verstorbenen dringen Geräusche, die eine Nachbarin in Schrecken versetzen. Wen werden die Beamten in der Wohnung finden? - Ein Mann in Windeln belästigt zwei Teenies und fordert, dass sie ihn wickeln sollen. Steht er unter Drogen? - Ein Taxifahrer ruft die Beamten zu einem Streit zwischen seinen Kollegen. Doch ist er tatsächlich so unschuldig, wie er tut? - Und: Eine junge Frau klaut eine Mülltonne mitsamt Inhalt und verschwindet. Was hat sie vor?

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen