SAT.1Staffel 3Folge 166
Folge 166: Verlass mich nicht

45 Min.Ab 12

Ein junges Mädchen wird von ihrem Exfreund mit einem Messer verletzt und bedroht. Die Beamten müssen das Beziehungsdrama auflösen. - Auf einer entgleisten Hausparty wird eine Designerhandtasche geklaut. Doch der Dieb überführt sich wenig später selbst. - Ein ausparkender Rentner fährt einen betrunkenen Radfahrer um, der nun baren Schadensersatz fordert. Die Beamten müssen ermitteln, auf wessen Kappe der Unfall tatsächlich geht.

