Auf Streife
Folge 23: Vater prügelt auf Schiri ein
45 Min.Ab 12
Aus Wut über eine angebliche Fehlentscheidung schlägt der Vater eines Tennisspielers den Schiedsrichter des Matches nieder. Auch nach Eintreffen der Polizei randaliert der Vater weiter. Sein Sohn hingegen sieht sich als rechtmäßigen Verlierer. Nun müssen die Polizisten auch noch einen Familienstreit schlichten. Wenig später ruft der Nachbar einer jungen Frau die Polizei, weil sich zwei Männer vor ihrer Wohnung eine heftige Schlägerei liefern ...
