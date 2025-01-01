Auf Streife
Folge 4: Frau will Polizei veräppeln
45 Min.Ab 12
Die Polizisten werden von einem Pärchen zu einem Unfall mit Fahrerflucht gerufen. Als die Beamten die beiden Zeugen befragen und die Unfallstelle sichern, finden sie ein abgefallenes Nummernschild. Können sie darüber den flüchtigen Fahrer finden und zur Verantwortung ziehen? Anschließend fühlt sich eine Passantin durch einen älteren Mann belästigt, der in seinem Auto masturbiert. Als ihn die Polizisten zur Rede stellen, leugnet er die Tat.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick