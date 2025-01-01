Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 4
45 Min.Ab 12

Die Polizisten werden von einem Pärchen zu einem Unfall mit Fahrerflucht gerufen. Als die Beamten die beiden Zeugen befragen und die Unfallstelle sichern, finden sie ein abgefallenes Nummernschild. Können sie darüber den flüchtigen Fahrer finden und zur Verantwortung ziehen? Anschließend fühlt sich eine Passantin durch einen älteren Mann belästigt, der in seinem Auto masturbiert. Als ihn die Polizisten zur Rede stellen, leugnet er die Tat.

