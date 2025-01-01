Halbstalker bedroht TaxifahrerJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 56: Halbstalker bedroht Taxifahrer
45 Min.Ab 12
Ein junger Taxi-Fahrgast bedroht den Fahrer mit dem Messer und kann schließlich flüchten, ohne zu bezahlen. Dummerweise verliert er bei der Flucht sein Portemonnaie. Was erwartet die Beamten in der Wohnung des aggressiven Jugendlichen? Später endet der Hochzeitstag eines Ehepaares mit dem Besuch der Polizei. Der geschockte Mann gibt an, von seiner Frau mit einem Messer angegriffen worden zu sein. Aber warum?
