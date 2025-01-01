Kennzeichen bei Unfall verlorenJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 58: Kennzeichen bei Unfall verloren
44 Min.Ab 12
Ein Autofahrer fährt in eine Gemüselieferung und flüchtet danach. Vor Ort finden die Polizisten das Kennzeichen des Fahrzeugs und können somit die Halterin ausfindig machen. Diese beteuert jedoch, den Wagen nicht gefahren zu sein. Wer hat dann den Unfall verursacht? Im Anschluss ruft ein aufgebrachter Rentner die Polizisten in eine Wohnsiedlung. Er fühlt sich durch einen Amateur-Porno gestört, den jemand an die Hauswand des gegenüberliegenden Nachbarn projiziert.
