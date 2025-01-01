Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 69
Folge 69: Blutrache

44 Min.Ab 12

Die Polizisten müssen eine Schlägerei vor einem Jugendzentrum beenden. Dort haben zwei ältere Teenager einen 14-Jährigen krankenhausreif geprügelt. Während das schwerverletze Opfer in die Uniklinik gebracht wird, versuchen die Beamten der Sache auf den Grund zu gehen. Wenig später rettet ein Autofahrer seinen Sohn und seine Frau in letzter Sekunde aus einem brennenden Auto, bevor dieses vollständig in Flammen aufgeht. Wie konnte es zu dem Brand kommen?

