Auf Streife
Folge 70: Gabel im Bein
45 Min.Ab 12
Ein Wirt ruft die Polizei, weil ein Paar sich in seiner Kneipe heftig streitet. Vor Ort ist allerdings nur noch der Mann, der nichts von einem Streit wissen will. Dummerweise steckt in seinem Bein eine Gabel. Danach beobachtet eine Rentnerin am frühen Morgen, wie zwei schwarzgekleidete Personen in das Kinderzimmer ihres Nachbarn einsteigen. Der überraschte Hausbesitzer hat nichts von einem Einbruch mitbekommen und lässt die Beamten das Haus durchsuchen.
