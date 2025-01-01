Auf Streife
Folge 80: Nacktwalken im Grüngürtel
45 Min.Ab 12
Eine Frau fühlt sich von mehreren Nacktwalkern belästigt und ruft die Polizei. Wie werden die Beamten mit dieser Angelegenheit umgehen? Kurz darauf ruft eine Mutter die Polizei, weil ihr Sohn auf dem Schulparkplatz mit einer Gaspistole beschossen wurde. Aus Angst vor seinem Peiniger schweigt der Junge beharrlich. Können die Beamten ihn zu einer Aussage bewegen? Später attackiert ein Hundebesitzer nach einem Streit einen Spaziergänger mit einem Taschenmesser und flüchtet.
