Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Einbruch aus Bierdurst

SAT.1Staffel 3Folge 81
Einbruch aus Bierdurst

Einbruch aus BierdurstJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 81: Einbruch aus Bierdurst

45 Min.Ab 12

Bei ihrem abendlichen Spaziergang beobachtet eine Rentnerin, wie zwei dunkle Gestalten in ein Vereinsheim einbrechen und verständigt die Polizei. Sind die Beamten rechtzeitig vor Ort? Danach geschieht ein Unfall, bei dem eine Radfahrerin schwer verunglückt. Eine Autofahrerin wird Zeugin und leistet erste Hilfe. Dabei ahnt sie noch nicht, dass ihre Zivilcourage ihr schon bald zum Verhängnis wird.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen