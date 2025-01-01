Auf Streife
Folge 81: Einbruch aus Bierdurst
45 Min.Ab 12
Bei ihrem abendlichen Spaziergang beobachtet eine Rentnerin, wie zwei dunkle Gestalten in ein Vereinsheim einbrechen und verständigt die Polizei. Sind die Beamten rechtzeitig vor Ort? Danach geschieht ein Unfall, bei dem eine Radfahrerin schwer verunglückt. Eine Autofahrerin wird Zeugin und leistet erste Hilfe. Dabei ahnt sie noch nicht, dass ihre Zivilcourage ihr schon bald zum Verhängnis wird.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick