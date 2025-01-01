Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 83
44 Min.Ab 12

"Auf Streife" begleitet heute in einer Spezial-Folge die Rettungskräfte des Teams "Delta 112": Eine Frau trennt sich beim Brotschneiden mit einer Brotschneidemaschine einen Finger ab. Zur Überraschung der Rettungskräfte wehrt sich die Frau, als die Notärztin ihr den Ärmel hochkrempeln will. Was versucht sie zu verbergen? Danach ruft eine Kindergärtnerin das Rettungsteam auf einen Spielplatz, weil zwei funfjährige Kinder Vergiftungserscheinungen zeigen.

