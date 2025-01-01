Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Attacke auf Taxifahrer

SAT.1Staffel 3Folge 89
Attacke auf Taxifahrer

Auf Streife

Folge 89: Attacke auf Taxifahrer

45 Min.Ab 12

Eine Taxizentrale setzt einen Notruf ab: Einer ihrer Fahrer wird bedroht, konnte den Kollegen aber noch sagen wo er ist, bevor die Verbindung abbricht. Kann ein Verbrechen verhindert werden? - Ein Chirurg wird vor seinem Haus von einem fremden Mann verprügelt, nachdem er diesen daran hindern wollte, "Mörder" mit roter Farbe an das Garagentor zu schreiben. Wer ist der Täter?

