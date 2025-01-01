Auf Streife
Folge 89: Attacke auf Taxifahrer
45 Min.Ab 12
Eine Taxizentrale setzt einen Notruf ab: Einer ihrer Fahrer wird bedroht, konnte den Kollegen aber noch sagen wo er ist, bevor die Verbindung abbricht. Kann ein Verbrechen verhindert werden? - Ein Chirurg wird vor seinem Haus von einem fremden Mann verprügelt, nachdem er diesen daran hindern wollte, "Mörder" mit roter Farbe an das Garagentor zu schreiben. Wer ist der Täter?
