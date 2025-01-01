Junger Mann wird von Senioren beklautJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 93: Junger Mann wird von Senioren beklaut
44 Min.Ab 12
Ein junger Vater gerät mit einer älteren Dame in Streit. Er beschuldigt sie des Diebstahls, sie beschuldigt ihn, sie bedrängt zu haben. Wer sagt die Wahrheit? - Während eines Klassentreffens entdecken die Gäste einen als Horror-Clown verkleideten Einbrecher, der im Kellerfenster feststeckt. Als die Beamten den Clown demaskieren, staunen die Beteiligten nicht schlecht.
