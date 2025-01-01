Auf Streife
Folge 104: Mein Enkel spricht Kölsch
45 Min.Ab 12
Verwechslungsgefahr: Eine Schülerin verursacht mit ihrem Roller einen Verkehrsunfall und flüchtet. Über das Kennzeichen macht die Polizei sie ausfindig. An der Meldeadresse steht ein gleich aussehendes Mädchen vor den Beamten, aber sie hat ein wasserdichtes Alibi ... - Ein 16-Jähriger fährt seinen betrunkenen Vater nach Hause und gerät in eine Polizeikontrolle. Der Junge ist in Erklärungsnot und der Zustand des Vaters verschlechtert sich rapide ...
