Auf Streife

Dann schlaf doch auf der Straße

SAT.1Staffel 4Folge 125
Dann schlaf doch auf der Straße

Auf Streife

Folge 125: Dann schlaf doch auf der Straße

46 Min.Ab 12

Ein wütender Vater hat die Kinderzimmermöbel seiner Tochter auf die Straße gestellt. Die Tochter befürchtet nun, dass sie zu Hause rausgeflogen ist. - Im Supermarkt wird einem 48-Jährigen beim Bezahlen der Einkaufswagen voller Grillgut gestohlen. Von den Tätern keine Spur - bis die Beamten eine Beschwerde über eine Grillparty erreicht. - Ein arbeitsloser 39-Jähriger wird zum wiederholten Mal beim Schwarzfahren erwischt. Zudem liegt ein Haftbefehl gegen ihn vor.

SAT.1
