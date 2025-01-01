Auf Streife
Folge 135: Mama ist ein Messie
45 Min.Ab 12
Eine 16-Jährige sitzt verstört und mit Blut verschmiert auf dem Bordstein, als die Polizei sie auffindet. Doch sie möchte partout nicht nach Hause gebracht werden. Was ist dort wohl vorgefallen? Ein Zwölfjähriger verteilt mehrere 100-Euro-Scheine an seine Mitschüler. Woher rührt seine Großzügigkeit? - Ein 16-Jähriger wird eigenhändig von seinem Stiefvater zuhause eingesperrt. Als die Polizei eintrifft, erzählt er ihnen von einer Strafe für vergessene Hausarbeit.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick