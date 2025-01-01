Auf Streife
Folge 150: Der cholerische Zahnarzt
45 Min.Ab 12
Ein 51-jähriger Zahnarzt geht auf seine 22-jährige Angestellte los, weil sie einen Arbeitsfehler begangen hat. Doch der wahre Grund für sein Austicken ist ein anderer. - Bewusstlos und entblößt liegt eine 21-Jährige in einer Hofeinfahrt. Zuvor war sie mit einer Internetbekanntschaft feiern ... - Eine 39-jährige Mutter gibt ihrem 13-jährigen diebischen Sohn eine Backpfeife. Der Schüler spielt das Unschuldslamm und alarmiert die Polizei.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick