Auf Streife
Folge 151: Schlechtes Versteck
46 Min.Ab 12
Eine Hausfrau stürzt mit ihrem Fahrrad, weil ein Gulli offenliegt. Ein 19-Jähriger sitzt über sie gebeugt neben ihr. Hat er etwas mit dem geöffneten Gulli zu tun? - Ein Betreiber einer Badeanlage entdeckt ein Pärchen beim Sex und schlägt sofort Alarm. Als die Polizei den Sachverhalt aufklärt, entdeckt die Beschuldigte einen Spanner mit Kamera im Gebüsch. - Ein 40-Jähriger verhält sich wie ein wildgewordener Hund und verletzt dabei die Passanten vor einem Bekleidungsgeschäft.
