Auf Streife

Blackout am Steuer

SAT.1Staffel 4Folge 156
Blackout am Steuer

Blackout am SteuerJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 156: Blackout am Steuer

44 Min.Ab 12

Ein 42-Jähriger verursacht einen schweren Autounfall. Als die Beamten eintreffen, sitzt er benommen hinter dem Steuer. Seine Tochter berichtet von plötzlicher Ohnmacht während der Fahrt. - Ein Schüler wird von der Polizei wegen Schulschwänzens aufgesucht. Als die Beamten wenige Stunden später zu einem weiteren Einsatz gerufen werden, erklärt sich sein Verhalten von selbst.

