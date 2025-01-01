Auf Streife
Folge 156: Blackout am Steuer
44 Min.Ab 12
Ein 42-Jähriger verursacht einen schweren Autounfall. Als die Beamten eintreffen, sitzt er benommen hinter dem Steuer. Seine Tochter berichtet von plötzlicher Ohnmacht während der Fahrt. - Ein Schüler wird von der Polizei wegen Schulschwänzens aufgesucht. Als die Beamten wenige Stunden später zu einem weiteren Einsatz gerufen werden, erklärt sich sein Verhalten von selbst.
