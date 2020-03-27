Mann will seine Tochter sehenJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 176: Mann will seine Tochter sehen
46 Min.Folge vom 27.03.2020Ab 12
Vor einer Grundschule beobachtet ein Mann auffällig die Schüler. Ein Vater sieht rot und stürzt sich auf den mutmaßlichen Pädophilen. - Eine 72-Jährige irrt panisch in einem Krankenhaus umher und sucht ihren Sohn, der angeblich in einen Unfall verwickelt wurde. Zuvor wurde sie von dem vermeintlichen Arzt angerufen und um eine horrende Zahlung für die Not-OP gebeten. - Auf einem Reiterhof bringt eine Unbekannt eine Reiterin zu Fall und verschwindet dann samt Pony vom Hof.
