45 Min.Ab 12

Ein Mann verursacht unter Alkoholeinfluss einen Unfall. Die Maßnahmen der Polizisten treffen ihn hart. Wie hart wirklich, erfahren die Beamten allerdings erst, als es fast zu spät ist. - Die Polizisten werden zu einem handfesten Nachbarschaftsstreit gerufen. Was ist der Grund für die Handgreiflichkeiten? - Ein Schornsteinfeger muss in einem Haus den Schornstein überprüfen. Doch der Hausherr verbietet ihm den Zutritt. Hat er etwas zu verbergen?

