Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Baby Selinas wilde Nacht

SAT.1Staffel 4Folge 34vom 09.03.2021
Baby Selinas wilde Nacht

Baby Selinas wilde NachtJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 34: Baby Selinas wilde Nacht

45 Min.Folge vom 09.03.2021Ab 12

Ein merkwürdig gekleidetes Pärchen steht an einem Auto und liefert sich einen skurrilen Streit. Als die Beamten erscheinen, ergreift der Mann die Flucht und lässt seine Partnerin mit einem Baby auf dem Arm zurück. - Handfester Streit in der Sauna: Zwei Männer müssen von den Polizisten getrennt werden. Ist ihnen die Hitze zu Kopf gestiegen? - Nach einem Einbruch bei einer 65-jährigen und ihrer Tochter hinterlässt der Einbrecher Blumen auf dem Küchentisch.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen