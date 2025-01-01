Auf Streife
Folge 38: Das Muttermilchmassaker
44 Min.Ab 12
Die Polizisten werden zu einer Apotheke gerufen, in der eine junge Frau ihre Muttermilch austeilt. - Anonymer Autounfall: Eine Rentnerin wird angefahren, doch vom Täter ist weit und breit keine Spur. - Eine besorgte Mutter bittet die Polizei um Hilfe, da zwei kostümierte Männer auf dem benachbarten Spielplatz ihr Unwesen treiben. - Und: Die Beamten werden zu einem Mietshaus gerufen, in dem ein Mann alle tyrannisiert. Handelt es sich um einen gewöhnlichen Nachbarschaftsstreit?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick