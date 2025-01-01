Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mutter schlägt Kind im Bus

SAT.1Staffel 4Folge 48
Folge 48: Mutter schlägt Kind im Bus

45 Min.Ab 12

Die Beamten werden zu einem Linienbus gerufen, der wegen eines Zwischenfalls am Straßenrand Halt gemacht hat. Angeblich wurde während der Fahrt ein Mädchen von seiner Mutter geschlagen. Doch die streitet alles ab. - Die Polizei wird in einen Park gerufen. Dort warten ein verletzter Mann, eine mutmaßliche Täterin und ein Zeuge auf die Beamten. Doch irgendwie scheinen die Schilderungen vom Tathergang suspekt.

SAT.1
