Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

12-jähriger Drogenschmuggler

SAT.1Staffel 4Folge 59
12-jähriger Drogenschmuggler

12-jähriger DrogenschmugglerJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 59: 12-jähriger Drogenschmuggler

45 Min.Ab 12

"Auf Streife" heute mit einem Spezial beim Zoll! Am Flughafen fällt den Zollbeamten ein Zwölfähriger auf, der ein sehr merkwürdiges Verhalten an den Tag legt. Und seinen Koffer gibt er partout nicht aus der Hand. Befindet sich Schmugglerware im Koffer des Jungen? - Auf einem Frachthafen machen die Zollbeamten einen schrecklichen Fund beim Öffnen eines Containers. Bestialischer Gestank dringt heraus und hinter den Kaffeebohnensäcken scheint sich etwas zu bewegen.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen