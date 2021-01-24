Auf Streife
Folge 60: Post mortem
44 Min.Folge vom 24.01.2021Ab 12
Eine Frau beauftragt ein Bestattungsinstitut mit der Beerdigung ihrer verstorbenen Mutter. Doch als die Trauerfeier stattfinden soll, stellt sie fest, dass sich Diebe über den Goldschmuck der Mutter hergemacht haben. - Ein Mann versucht, nach einer Sauftour mit seinen Freunden die Tür zu dem Haus seiner Freundin mit einem Spaten zu öffnen, da er den Schlüssel vergessen hat. Doch als sich die Tür öffnet, steht plötzlich ein fremder Mann vor ihm.
