SAT.1 Staffel 4 Folge 66
Folge 66: Matratzen Keller

44 Min. Ab 12

Eine hysterische Frau berichtet der Polizei, dass ihr Nachbar sie verfolgt und beobachtet. Dieser streitet jedoch alles ab. Doch dann verschwindet die aufgewühlte Frau. Zuletzt gesehen hat sie nur der Nachbar ... - Ein Dieb plant komplett einbandagiert einen Überfall auf einen Geldtransporter. Doch dann wird die Mumie unfreiwillig in dem Fahrzeug eingelagert. - Von einer Brücke fliegt ein Feuerlöscher auf ein Auto.

