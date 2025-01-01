Mama und Papa wachen nicht mehr aufJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 80: Mama und Papa wachen nicht mehr auf
44 Min.Ab 12
Blutverschmiert und heulend steht eine Sechsjährige vor der Tür eines Rentners. Ihren Schilderungen nach ist soeben ein Autounfall passiert, bei dem die Eltern schwer verletzt wurden. Doch als die Polizei am Unfallort ankommt, sind beide wohlauf. - Ein 32-Jähriger prügelt auf seinen Onkel ein. Angeblich habe er sich an seiner Freundin vergangen. Vor der Polizei bezeichnet der Onkel alles als ein Missverständnis.
