Auf Streife

Nicht ohne meine Frau

SAT.1Staffel 4Folge 87vom 28.01.2019
Auf Streife

Folge 87: Nicht ohne meine Frau

46 Min.Folge vom 28.01.2019Ab 12

In einem Hotel macht sich ein 30-jähriger Betrunkener lautstark auf die Suche nach seiner Frau. Sie hatten gemeinsam für ein Romantikwochenende und Wellness in ein Doppelzimmer eingecheckt ... - Ein Paar ist als Zuhälter und Prostituierte verkleidet auf dem Weg zu einer Motto-Party. Die Kostüme wirken so echt, dass ein Anwohner die Polizei verständigt. Doch die Überprüfung der Personalien der beiden fördert eine weitere Überraschung zutage.

