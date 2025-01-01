Auf Streife
Folge 92: Verwechselt
45 Min.Ab 12
Eine Frau rast in ein parkendes Auto. Zunächst täuscht sie eine klassische Gas-Bremse-Verwechslung vor. Als die Halterin des beschädigten Autos hinzukommt, ist davon keine Rede mehr. - Die Beamten beobachten, wie eine Zehnjährige ihre torkelnde Mutter auf offener Straße stützt. Als sie eingreifen, gerät die Situation außer Kontrolle. - Eine 14-jährige Trickdiebin überfällt eine ältere Dame. Doch sie hat nicht damit gerechnet, dass uniformierte Zeugen sie beobachtet haben.
